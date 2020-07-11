В Нововеличковской незаконно работали граждане Украины

В Нововеличковской незаконно работали граждане Украины

В Нововеличковской незаконно работали граждане Украины

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9 часов назад Газета РВСДинской районМигрантыНововеличковскаяНовости Динского районаОМВД по Динскому районуУкраина

В Динском районе сотрудникии полиции, казачества, администрации продолжают проводить рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства.

Так, на территории Нововеличковского поселения выявили 2 гражданина Украины, которые работали там незаконно, без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Динского района.

Составлено 4 протокола об административных правонарушениях:

  • 2 по ст. 18.10 ч.1 КоАП РФ (незаконное осуществление трудовой деятельности без разрешительного документа);
  • 2 по ст. 18.15 ч. 1 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).

Наложено штрафов на сумму 8 000 рублей.

Уважаемые жители и гости Динского района!

Просьба ко всем, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают, работают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться по «телефонам доверия»:

  • Динское сельское поселение – 6-21-75;
  • Васюринское сельское поселение – 31-2-66;
  • Красносельское сельское поселение – 33-3-18;
  • Мичуринское сельское поселение – 78-1-86;
  • Новотитаровское сельское поселение – 43-5-40;
  • Нововеличковское сельское поселение – 76-7-62;
  • Первореченское сельское поселение – 34-3-92;
  • Пластуновское сельское поселение – 37-1-33;
  • Старомышастовское сельское поселение – 75-2-04;
  • Южно-Кубанское сельское поселение – 8-861-256-75-00;
  • Администрации муниципального образования Динской район - 6-25-97, 6-19-71;
  • ОМВД России по Динскому району - 6-20-51, 6-54-52, 8-961-59-59-560.

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