В Нововеличковской незаконно работали граждане Украины

В Динском районе сотрудникии полиции, казачества, администрации продолжают проводить рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства.

Так, на территории Нововеличковского поселения выявили 2 гражданина Украины, которые работали там незаконно, без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Динского района.

Составлено 4 протокола об административных правонарушениях:

2 по ст. 18.10 ч.1 КоАП РФ (незаконное осуществление трудовой деятельности без разрешительного документа);

2 по ст. 18.15 ч. 1 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).

Наложено штрафов на сумму 8 000 рублей.

Уважаемые жители и гости Динского района!

Просьба ко всем, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают, работают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться по «телефонам доверия»: