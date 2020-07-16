В Нововеличковской около реки Понура обнаружили труп женщины

В инстаграме “РВС” подписчики сообщили, что на территории Нововеличковской из реки Понура вечером 15 июля достали мертвую женщину.

Журналист “РВС” обратилась ОМВД по Динскому району. Там подтвердили факт обнаружения умершей в 5 метрах от реки. Произошло это примерно в 19.10.

Труп без признаков насильственной смерти, направлен в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Личность установлена пока только предположительно. Проводится проверка.