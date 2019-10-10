В Нововеличковской отец сам сделал транспорт для сына

В своем официальном аккаунте инстаграма «РВС» выкладывала фото и видеоролик о том, как отец из Нововеличковской изобрел своему сыну-третьекласснику дрифт-трайк. В комментариях люди начали интересоваться: «А какой смысл этого транспорта?», «Одна я не знаю, что это?», «Напишите для людей, что это такое?» и тому подобное.

На днях в нашу редакцию приходил тот самый изобретатель со своим сыном и наконец рассказал, для чего его 9-летнему ребенку нужна эта конструкция.

Некоторые родители сетуют: мол, в станицах молодых людей занять нечем, им даже сходить некуда. А вот наш герой – папа Дима для своего сына – тоже Димы, своими руками смастерил велотрайк, и теперь второму даже думать не приходится, чем заняться на досуге.

Внешне дрифт-трайк похож на трехколесный велосипед: в основе у него металлическая рама, сиденье и колеса – одно спереди, два сзади.

Дмитрий-старший рассказал, что однажды при просмотре видео в Интернете увидел, как люди из Новой Зеландии катаются на подобных сооружениях и на них же совершают различные маневры.

«Группы молодых людей устраивали заезды на этих дрифт-трайках на автомобильных трассах. Они в потоке машин спускались по серпантинам и во время движения дрифтили («дрифт – техника прохождения поворотов и вид автоспорта, которые характеризуются использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории». – Ред.). Мне захотелось и своему сыну сделать что-то подобное», – поделился Дмитрий.

Сначала он взял старый велосипед, сделал к нему дополнительную треугольную раму, в хозяйственном магазине купил поворотные колесики, которые в основном используются для тележек в супермаркетах, а назад поставил дополнительный руль с самоката, чтобы пользоваться им в случае неуправляемого заноса, подруливать заднюю часть.

Как отмечает отец, хотел сделать сыну приятное. Журналисту Дмитрий-младший рассказал, что был очень рад такому изобретению от папы.

Когда Дмитрий-старший заметил, что у сына появился интерес, он немного переделал велотрайк: уже установил электродвигатель, поставил колеса с самоката, дополнительный руль убрал, так как опыта мальчик набрался и в нем уже не было надобности.

«Трайк нужен для того, чтобы на нем отрабатывать маневры, дрифтить, для ребенка такой вариант самое то», – прокомментировал Дмитрий.

Данный вид спорта относится к экстремальным, но, как рассказал наш герой, выпасть с трайка можно в том случае, если не рассчитать расстояние и врезаться, например, в бордюр на улице.

Сыну Дмитрию для безопасности он приобрел шлем.

Сейчас в планах у отца – заниматься реставрацией нынешнего трайка. Установить удобное сиденье, возможно, поставить крупнее колеса, поменять аккумулятор, чтобы заряда хватало на больше заездов. Сам трайк сделать подлиннее.

По рассказам Дмитрия-старшего, данный вид спорта сейчас мало известен в России, но уже постепенно набирает обороты.

«Мальчишкам интересно. Мы, бывает, выедем на площадь в центре станицы, они подходят, просят покататься. Не успеваем приехать, уже очередь стоит», – рассказал Дмитрий.

Если заблокировать заднее колесо, которое вращается вокруг своей оси, на дрифт-трайке можно ездить и просто так.

Отец отмечает, что на таких могут кататься совсем маленькие дети, они давали попробовать даже первокласснику.

На своей личной странице в инстаграме родитель выкладывает фото и видео, как они с сыном катаются на трайке. Говорит, что на Кубани об этом виде спорта мало кто знает, но многие, кто уже в курсе, поддерживают.

Дима-младший катается на велотрайке в основном после школы. Трюки придумывает и называет сам. Журналисту «РВС» рассказал, как делает «жучка» и «восьмерку», буксует и медленно ездит вокруг.

Мальчик признался, что первое время было тяжело удерживать трайк в заносе, но потом приловчился.

Теперь все свободное время он катается на изобретении, которое создал отец, совершенствует свои навыки и разучивает трюки.



