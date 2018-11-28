В Нововеличковской под колесами авто погибла женщина

О происшествии в «РВС» сообщили местные жители.

Как пояснили журналистам в ОГИБДД по Динскому району, случилось следующее.

26 ноября примерно в 18.15 в станице Нововеличковской на улице Почтовой водитель автомобиля "Хендай-Акцент" не выдержал безопасную скорость движения и допустил наезд на пешехода. Женщина 1968 года перебегала проезжую часть дороги, световозвращающие элементы на ее одежде отсутствовали.

Женщина скончалась на месте. Дело передано следователям ОМВД по Динскому району.

ГИБДД обращается к жителям: соблюдайте правила перехода через проезжую часть, не забывайте о присутствии световозвращающих элементов на одежде.