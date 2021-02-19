В Нововеличковской появился новый памятник

Памятный знак труженикам тыла и детям войны открыли 18 февраля, в день освобождения Нововеличковского сельского поселения от немецко-фашистских захватчиков.

Сделали это председатель совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов станицы Нововеличковской Юрий Михайлович Зубрицкий и председатель комитета «Победа» Валентин Михайлович Баскаков.

Мероприятия в честь памятной даты прошли также в Воронцовской и поселке Найдорф.

«Сегодня для нашего поселения исторический день. 78 лет прошло со дня освобождения наших станиц и поселков от немецко-фашистских захватчиков.

Бой на подступах к станице был ожесточенным. Погода внесла свои корректировки. Но, несмотря ни на что, наши деды и прадеды ценой неимоверных усилий отвоевали у коричневой чумы нашу малую Родину!

Сейчас мы, наследники той Великой Победы, обязаны сберечь память о героических подвигах советского народа, который не был сломлен и покорен фашистской чумой.

Мы говорим спасибо за то, что мы можем трудиться в свободной стране, за мирное небо и за саму возможность жить!» – выразила благодарность глава администрации Нововеличковского сельского поселения Галина Кова.