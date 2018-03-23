В Нововеличковской пропала молодая мама с семимесячным ребенком

22 марта ушла из дома в станице Нововеличковской на улице Заречной с ребенком и не вернулась 20-летняя Наталья Михайловна Фочкина. Об этом в «РВС» сообщил муж девушки Александр. Он рассказал, что приехал домой в обед 22 числа и ее уже не было. Александр и Наталья поженились два года назад. Их дочери семь месяцев.

По словам супруга пропавшей, накануне между ними произошла ссора, во время которой девушка собиралась уйти из дома с ребенком. «Я сказал, что ни ребенка, ни ее никуда не пущу», – вспоминает Александр. На данный момент он объехал всех друзей и родственников Натальи, все уверяют, что не видели ее и не знают, где находится мама с ребенком. «Она взяла только сумку от детской коляски. Все остальные вещи на месте. Еда дочери тоже, – добавил Александр. Маленькая девочка находится на искусственном вскармливании.

Александр уже написал заявление в полицию.

Наталья была одета в белую куртку и черные штаны. Волосы русые с челкой. На дочери – бело-розовый комбинезон и красная шапочка.

«Просим всех, кто знает о ее местонахождении, сообщить нам или в полицию», – обращается Александр.

Звоните: 8-918-162-06-38, Оксана, 8-918-945-69-41, Александр, или в дежурную часть: 02, 102.

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