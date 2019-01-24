В Нововеличковской в своей машине сгорел мужчина. Пострадал и дом

Вчера, 23 января, на улице Ровной в станице Нововеличковской произошел пожар. Из-за технической неисправности загорелся автомобиль Great Wall, затем огонь перекинулся на жилой дом.

Известно, что в машине находился ее 57-летний владелец, который сгорел за считанные минуты.

Есть информация, что мужчина в этот момент собирался в командировку.

Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров, огонь уничтожил навес дома и личные вещи жильцов.

«Проводится процессуальная проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются», - сообщил «РВС» следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК России по Краснодарскому краю Дмитрий Вдовиченко.

Исполняющий обязанности начальника Динского пожарно-спасательного гарнизона Султан Аджигельдиев также прокомментировал происшествие: «В 14.19 на пульт поступило сообщение. На место пожара выехали 2 отделения пожарно-спасательной части №63 (станица Новотитаровская). В 14.32 прибыли на место, где обнаружили открытое горение автомобиля и навеса.

В ходе тушения пожара в машине был обнаружен мужчина — ее владелец».

К ликвидации последствий возгорания привлекались шесть спасателей и две единицы спецтехники. Огонь потушили через полчаса после поступления сигнала на пульт оперативной службы.

По предварительным данным, причиной возгорания в машине стала техническая неисправность — разгерметизация топливной системы.

Тело мужчины без признаков насильственной смерти направили в морг Кореновской центральной районной больницы.