В Нововеличковской в воскресенье произошло два убийства

В ночь с субботы на воскресенье (с 6 на 7 октября) в станице Нововеличковской произошло убийство. Пара употребляла спиртные напитки. Между сожителями произошла бытовая ссора. Не найдя словесных аргументов, 38-летняя женщина ударила ножом мужчину в область спины. Спасти его не удалось: 42-летний нововеличковец скончался в карете скорой помощи. Подозреваемая в убийстве задержана и находится под стражей.

Днем того же 7 октября произошло еще одно убийство в станице Нововеличковской. Семейная пара сдавала комнату своему знакомому, ранее судимому. В воскресенье они все вместе распивали спиртные напитки. Женщина ненадолго вышла из дома. А когда вернулась, увидела окровавленное тело своего 39-летнего мужа. У него было 6 ножевых ранений. В ходе разговоров у мужчин возник словесный конфликт, который перерос в ссору. Из-за нее квартирант и схватился за кухонный нож. Подозреваемого в убийстве задержала полиция. 46-летний мужчина сейчас находится под стражей.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела. По первому – по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть». По второму – часть 1 статьи 105 «Убийство». Максимальное наказание в обоих случаях – до 15 лет лишения свободы», прокомментировал заместитель руководителя следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Олег Холин.