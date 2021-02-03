В Нововеличковской водитель врезалась в электрический столб





По предварительным данным Госавтоинспекции Динского района, авария случилась 2 февраля примерно в 15:00.

Водитель автомобиля «Фольксваген Транзит» ехала по Красной. Она не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и врезалась в столб ЛЭП. Пострадавших в ДТП нет.

О случившемся редакции «РВС» стало известно от ПАО «Россети Кубань». По информации ведомства, краснодарские энергетики оперативно восстановили электроснабжение части жителей станицы, которое было отключено из-за аварии.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП и устанавливают обстоятельства нарушения.

Виновнику грозит административное наказание и возмещение ущерба энергокомпании.

Как отмечают подписчики в официальном аккаунте администрации Нововеличковского сельского поселения, причиной аварии стала собака, которая выбежала на дорогу.

«Уважаемые водители! Соблюдайте скоростной режим, четко следуйте требованиям дорожных знаков и разметки» , – напоминает начальник ОГИБДД Отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.