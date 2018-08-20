В Нововеличковской водитель врезался в дерево. Погибла женщина

19 августа около 20.00 в станице Нововеличковской водитель ВАЗ «2107» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадало три человека, в том числе несовершеннолетний.

ОГИБДД по Динскому району призывает водителей и пешеходов не забывать и строго следовать правилам дорожного движения.

Как стало известно "РВС", в автомобиле ехала семья - два брата и их мама. За рулем находился старший, совершеннолетний молодой человек, он госпитализирован в Динскую ЦРБ. Его 8-летний брат получил множественные травмы, его в тяжелом состоянии также госпитализировали в районное медучреждение. Сегодня, 20 августа, ребенка транспортируют в Краевую больницу. К сожалению, женщину спасти не удалось, она скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.



