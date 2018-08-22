В Нововеличковской загорелся дом

Сегодня, 22 августа 2018 года, в станице Нововеличковской произошел пожар. На улице День Победы загорелась пристройка и кровля дома. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Как сообщил «РВС» исполняющий обязанности начальника Динского пожарно-спасательного гарнизона Султан Аджигильдиев, в 11.10 на пульт поступило сообщение. В 11.29 на место прибыло первое пожарное подразделение. Локализовали огонь в 11.43, а в 11.57 ликвидировали.

Причины возгорания выясняются. Пострадавших нет.