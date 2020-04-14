В Нововеличковской закрыли магазин

13 апреля судебные приставы-исполнители опечатали цветочный магазин в станице Нововеличковской, приостановив его деятельность на 10 суток.

Соответствующее решение вынес Динской районный суд за административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»: магазин продолжал работать в период карантина.

Как сообщил журналисту “РВС” начальник Динского районного отдела судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю Геннадий Козленок, подобные мероприятия проводятся по всему району.

О них “РВС” писала здесь:

В Южном приставы опечатали фотосалон за нарушение карантина