В один день в районе произошло 2 ДТП, пострадали дети

4 марта в 16.40 на участке автодороги «М4 "Дон" -Новотитаровская» произошло столкновение двух автомобилей - «Хендай-Акцент» и ВАЗ-21102. В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних детей, пассажиры иномарки. Девочки 2006 и 2009 года рождения получили сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Известно, что они были пристегнуты ремнями безопасности.





В этот же день в 19.05 на участке дороги «Нововеличковская - село Долиновское» водитель автомобиля ВАЗ-11183 совершил наезд на женщину, управляющую велосипедом. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, была госпитализирована в Динскую ЦРБ.



