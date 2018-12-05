В ОМВД проконсультируют по правовым вопросам

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Динскому району, в целях повышения правовой культуры граждан, их заинтересованности во взаимодействии с органами внутренних дел, в том числе по участию в охране общественного порядка, 12 декабря 2018 года с 10 до 13 часов в отделе состоится консультация в рамках акции «Неделя правового консультирования». Граждане смогут задать любой интересующий вопрос по линии миграции лично или по тел. 8(86162)6-54-52.