В отношении старшей медсестры возбуждено уголовное дело

Старшая медсестра филиала № 26 федерального казенного учреждения «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю», имея доступ к архиву медицинских документов, в 2013 году изъяла оригинал дела инвалида 2 группы, получающей социальные выплаты.

После этого, пользуясь тем, что её фамилия незначительно отличается от фамилии указанной в деле, внесла корректировкии представила в пенсионный фонд и управление социальной защиты населения Динского района.

Указанные действия позволили ей получать страховую пенсию по инвалидности, а также ежемесяные денежные выплаты и компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Сумма ущерба составила свыше 800 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Краснодарского края, по данному факту материал проверки прокуратура района направила в орган дознания, по результатам доследственной проверки в отношении медицинской сестры возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения).

Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района.