В параде Победы участвовали и парни из Динского района

Вчера, 24 июня, в параде Победы в Москве и других городах страны принимали участие и наши земляки.

По Красной площади прошли:

Николай Щербаков – уроженец станицы Нововеличковской, выпускник школы № 30 имени Н. А. Примака, служит в железнодорожных войсках.

Данил Брижак – динчанин, выпускник средней школы № 4 имени Г. К. Жукова, сейчас курсант военно-воздушной инженерной академии имени профессора Н. Е. Жуковского (на фото справа).

Данил Духовенко тоже родом из Динской и курсант того же училища имени Жуковского. Но он окончил школу № 1 им. Героя Российской Федерации Андрея Туркина.

Никита Литвинов – из Новотитаровской, выпускник ЧОУ СОШ № 1, теперь курсант военной академии связи имени маршала Советского Союза С. М. Буденного (на фото справа).

Данил Атамас. На фото крайний слева. Проходит срочную службу в рядах национальной гвардии.

Кирилл Колотов – житель поселка Украинского. Он с прошлого года проходит срочную службу в Вооруженных силах России.

Алан Набоков – курсант Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина». Он житель станицы Нововеличковской.

Владислав Потапов – уроженец Старомышастовской. Сейчас служит по контракту в отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского.

И в Уссурийске на параде были наши ребята.

Ученик 4 школы станицы Динской Александр Переседов. Сейчас служит по контракту.

Динской район гордится ребятами.