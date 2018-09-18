В Первореченском мальчишки выловили из реки гранату

История получилась такой. Местные мальчишки, которым примерно по 12 лет в конце лета нашли себе работу — с помощью мощного магнита вытаскивают из реки металл. И делом заняты, и деньги сами заработают, и реку чистят. Сплошная польза. Взрослые даже пообещали им помочь сдать найденный металл — отвезти и проследить, чтобы пацанов не обманули с оплатой.





Вот только рискованный этот бизнес. Мало ли что там скрывается под водой.





12 сентября мальчишки вытащили из реки пакет, в котором лежала граната. Один из них сообразил позвонить маме и рассказать о находке. Женщина сразу забила тревогу — позвонила участковому, главе поселения Алесе Духнай. Вместе приехали на берег, где орудовали юные металлоискатели.





Как стало известно позже, на место выезжали саперы, которые и обезвредили находку.





Как происходит обезвреживание «РВС» рассказали в военном комиссариате Динского района. Военком Олег Панин сообщил, что опасную находку забрали и уничтожили на полигоне установленным способом. Также он отметил, что в земле Кубани регулярно находят снаряды. В основном это происходит во время полевых работ, при строительстве. В реке редко.





Кстати, очистка местности от опасных находок времен Великой Отечественной ведется в государственном масштабе. В 2016-18 гг. специализированная организация из Санкт-Петербурга проводит работа по поиску снарядов на территории, где шли бои Великой Отечественной, включая и Динской район.





Если вы обнаружили снаряд, следует обратиться в дежурную часть полиции по телефону 02 или своему участковому. Правоохранители оцепляют территорию где был обнаружен снаряд и сообщают о данном факте саперам.