В Первореченском провели масштабный субботник

8 ноября в селе Первореченском на мемориале «павшим воинам в Великой Отечественной войне» прошел масштабный субботник по облагораживанию памятника нашим героям.

В добровольной акции участвовали казаки Кочетинского хуторского казачьего общества во главе с атаманом Александром Алексеевичем Прудко, делегация «Союза казачьей молодежи Кубани», участники общественной группы «Агроном-Поиск» с ее руководителем Евгением Капустой и работники администрации Первореченского сельского поселения с исполняющим обязанности главы поселения Ольгой Ницуляк. Мемориальный комплекс был помыт, очищен от сухой травы, побелены деревья, вскопаны клумбы и посажены луковицы цветов.







