В Первореченском водитель сбил девочку на электросамокате
4 января в 16.00 в селе Первореченком (ул. Суворова, д. 118) неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил несовершеннолетнего пешехода. 11-летняя девочка ехала на электросамокате по краю проезжей части дороги.
В результате ДТП она получила закрытый перелом правой кисти без смещения, за медицинской помощью обратились самостоятельно, назначено амбулаторное лечение.
Заместитель начальника ОГИБДД отдела МВД России по Динскому району подполковник полиции Виктор Моренченко обратился к водителям и напомнил, насколько важно соблюдать правила дорожного движения и как действовать при ДТП.
В соответствии с п. 2.5 и п. 2.6 правил дорожного движения Российской Федерации при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан:
- немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство,
- включить аварийную сигнализацию,
- выставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 правил,
- не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. При нахождении на проезжей части водитель обязан соблюдать меры предосторожности.
Если в ДТП ранены люди, водитель обязан:
- принять меры для оказания первой помощи пострадавшим;
- вызвать скорую медицинскую помощь и позвонить в дежурную часть МВД;
- в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшую больницу или медпункт, при этом сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства (с предъявлением подтверждающих документов) и вернуться к месту происшествия;
- освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно, предварительно зафиксировав при помощи фотосъемки или видеозаписи положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию;
- записать фамилии и адреса очевидцев ДТП и ожидать прибытия сотрудников полиции.
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