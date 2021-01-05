В Первореченском водитель сбил девочку на электросамокате

4 января в 16.00 в селе Первореченком (ул. Суворова, д. 118) неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил несовершеннолетнего пешехода. 11-летняя девочка ехала на электросамокате по краю проезжей части дороги.

В результате ДТП она получила закрытый перелом правой кисти без смещения, за медицинской помощью обратились самостоятельно, назначено амбулаторное лечение.





Заместитель начальника ОГИБДД отдела МВД России по Динскому району подполковник полиции Виктор Моренченко обратился к водителям и напомнил, насколько важно соблюдать правила дорожного движения и как действовать при ДТП.

В соответствии с п. 2.5 и п. 2.6 правил дорожного движения Российской Федерации при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан:

немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство,

включить аварийную сигнализацию,

выставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 правил,

не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. При нахождении на проезжей части водитель обязан соблюдать меры предосторожности.

Если в ДТП ранены люди, водитель обязан: