В Пластуновской бесплатно раздают хлеб пенсионерам

В Пластуновской бесплатно раздают хлеб пенсионерам

В Пластуновской бесплатно раздают хлеб пенсионерам

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2 часа назад Динской районМагазин в ПластуновскойНовости Динского районаПенсионерам бесплатноПенсияПластуновскаяХлебХлеб бесплатно

В одном из местных магазинов с марта этого года бесплатно раздают хлеб. Об этом «РВС» рассказали местные жители. Каждый четверг 20 «кирпичиков» отдают  тем, кому так важна любая поддержка  - пенсионерам. 

Продавец рассказала нам, что идею  хозяйка магазина подсмотрела  в одной из передач по телевидению. Телевизионщики сняли сюжет про небольшую торговую точку  в небольшом городке, затерявшемся  в глубине карты России.  Владельцы  того магазина  прониклись простой истиной – мир можно изменить  в лучшую сторону добрыми делами. И стали бесплатно отдавать хлеб пожилым людям. 

- Мы решили попробовать, пойдет ли такая акция у нас, -  продолжила рассказ продавец. 

На дверь магазина повесили объявление и стали ждать, что же будет. 

Поначалу люди не верили и с осторожностью  интересовались, а правда можно взять хлеб бесплатно? Затем привыкли. Стали приходить специально. Рассказывать соседям, знакомым.   Постепенно сформировался  постоянный круг  посетителей, идущих именно  за хлебом 

Попутно они что-нибудь покупают, так что польза от доброго дела  возвращается к тем, кто его делает. 

- Мы думаем, что  и другие торговые точки могли бы перенять наш опыт и таким вот образом заботиться о пожилых людях, - считают в магазине.

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