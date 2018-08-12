В Пластуновской бесплатно раздают хлеб пенсионерам

В одном из местных магазинов с марта этого года бесплатно раздают хлеб. Об этом «РВС» рассказали местные жители. Каждый четверг 20 «кирпичиков» отдают тем, кому так важна любая поддержка - пенсионерам.

Продавец рассказала нам, что идею хозяйка магазина подсмотрела в одной из передач по телевидению. Телевизионщики сняли сюжет про небольшую торговую точку в небольшом городке, затерявшемся в глубине карты России. Владельцы того магазина прониклись простой истиной – мир можно изменить в лучшую сторону добрыми делами. И стали бесплатно отдавать хлеб пожилым людям.

- Мы решили попробовать, пойдет ли такая акция у нас, - продолжила рассказ продавец.

На дверь магазина повесили объявление и стали ждать, что же будет.

Поначалу люди не верили и с осторожностью интересовались, а правда можно взять хлеб бесплатно? Затем привыкли. Стали приходить специально. Рассказывать соседям, знакомым. Постепенно сформировался постоянный круг посетителей, идущих именно за хлебом

Попутно они что-нибудь покупают, так что польза от доброго дела возвращается к тем, кто его делает.

- Мы думаем, что и другие торговые точки могли бы перенять наш опыт и таким вот образом заботиться о пожилых людях, - считают в магазине.