В Пластуновской для старейшего вокзала утвердили охранную зону

В Динском районе в станице Пластуновской старый ж/д вокзал с прилегающим к нему пристанционным зданием и водонапорной башней обозначили как объект культурного наследия. До тех пор, пока эти объекты не внесены в единый госреестр недвижимости, вокруг них утверждены границы охранной зоны.

«Комплекс зданий железнодорожной станции» в станице Пластуновской» был сооружен в конце 19 – начале 20 века. Сначала на территории станции были построены склады для хлеба. Их хозяева покупали пшеницу у местного населения и отправляли ее в Новороссийский порт.

Затем полустанок Пластуновский из железнодорожного разъезда переделали в грузопассажирскую станцию. Была возведена кирпичная водоподъемная башня для снабжения паровозов водой.

Станция Пластуновская работала в Гражданскую войну, вплоть до начала Великой Отечественной войны. Во время боевых действий станция была разрушена. Впоследствии здание вокзала реконструировали.