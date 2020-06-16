Фото: администрация Динского района
В Пластуновской началась реконструкция парка. Фото дизайн-проекта
С 15 июня в Пластуновской закрылся парк.
Причина – начало 1 этапа реконструкции.
Начался он в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Кто подрядчик?
ООО «САНА-Строй».
Какие работы планируются?
Спил аварийных деревьев, организация пешеходных зон и велодорожек, установка детской и спортивной площадок.
Сколько средств выделено на ремонт?
На реконструкцию территории направлено 40 миллионов рублей.
Из каких источников?
- Федеральный бюджет – 33 млн 713 тыс. 544 руб.
- Краевой бюджет – 1 млн 404 тыс. 731 руб.
- Местный бюджет – 4 млн 340 тыс. 461 руб.
Когда окончание?
1 этап планируется завершить к 1 сентября.
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