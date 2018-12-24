В Пластуновской неизвестный водитель сбил ребенка

23 декабря в Пластуновской,около 19:45, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. Как сообщает ОГИБДД по Динскому району, в момент ДТП на ребенке отсутствовали светоотражаюшие элементы. В результате ДТП пострадал 14-летний пешеход.

«Уважаемые водители, не забывайте о том,что пешеходов необходимо пропускать на пешеходном переход! А пешеходам в свою очередь, нужно быть более внимательными при переходе через проезжую часть и не забывать про необходимость использования световозвращающих элементов на верхней одежде в темное время суток!», - призывает ОГИБДД по Динскому району.