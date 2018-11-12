В Пластуновской неизвестные массово травят собак и кошек

В редакцию «РВС» обратились сразу несколько человек, которые рассказали, что в Пластуновской в районе школы № 6 кто-то травит животных.

Вот что рассказала одна жительница:

«Сегодня произошла ужасная история: на наших глазах умирала наша любимая собака. В ст. Пластуновской, на ул. Октябрьской, Зелёной и Пролетарской с лета травят собак и кошек. Как страшно они умирают, это не передать словами! Много кошек, собак уже отравили. И не бездомных, а домашних. Какие нелюди это делают?»

А вот вторая история, рассказанная мужчиной:

«Живем в переулке Октябрьском в районе школы № 6. И у нас тут такое происходит: на улице коты дохлые лежат, вчера мою собаку отравили. Пришла она домой и сдохла. Собаки в основном во дворах, иногда выбегут на улицу, погуляют полчасика и возвращаются. Никому не вредят. Им подкидывают что-то, они едят и погибают. И во дворы подбрасывают отраву. У соседей хорошая собака была — отравили, мою тоже.

В нашем районе вообще животных уже не осталось, никто уже не бегает по улицам. А так идешь — коты дохлые лежат, пасти открыты, страшно смотреть».

Жители никуда не обращались, ни в полицию, ни в администрацию. Что делать в такой ситуации, они не знают.

Журналисты «РВС» связались с главой Пластуновского сельского поселения Сергеем Олейником. Он так прокомментировал произошедшее:

- О такой ситуации впервые слышу от вас, к нам никто с такой проблемой не обращался. Насколько я знаю, к участковому тоже. Но даже если жители и сделают это, то, чтобы применить статью о жестоком обращении с животными, нужно доказать каждый эпизод.

В разговоре с журналистом «РВС» жители отметили, что им никто не жаловался на то, что их собаки мешают, но в то же время сказали, что у них есть конкретный подозреваемый. Правда, обращаться со своими подозрениями в полицию не спешат.

"Мы хотим, чтобы люди знали, что происходит в нашем районе, чтобы они смогли уберечь своих питомцев: не выпускали их на улицу, держали подальше от забора".

Пару месяцев назад в «РВС» присылали фотографию собак, бегающих как раз возле школы № 6. Жительница была возмущена тем, что большие собаки свободно гуляют там, где ходят дети и никому до этого нет дела. Был и еще один сигнал из Пластуновской о собаках, которых никто не держит на привязи, как положено по закону. Тогда директор МКУ «Обеспечение хозяйственного обслуживания Пластуновского сельского поселения» Илья Рожков прокомментировал, что в станице периодически производится отлов бродячих собак и что с начала года уже было усыплено 74 особи.

Не будем делать выводы, но они напрашиваются сами собой: видимо, собак на улицах достаточно, и это беспокоит многих жителей. И до такой степени, что кто-то решил сам разобраться с проблемой.

Что происходит в станице на самом деле, неизвестно. Но, если ваше животное отравили, это деяние попадает под уголовную статью.

УК РФ Статья 245. Жестокое обращение с животными





(в ред. Федерального закона от 20.12.2017 N 412-ФЗ)

1. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное:

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) в присутствии малолетнего;

в) с применением садистских методов;

г) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет");

д) в отношении нескольких животных, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.