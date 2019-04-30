В Пластуновской ограбили магазин на улице Красной

21 апреля 2019 года в редакцию «РВС» поступила информация о том, что в станице Пластуновской был ограблен продуктовый магазин на улице Красной.

Журналист выехал по указанному адресу, но сотрудники магазина отказались давать какие-либо комментарии, сославшись на то, что это создаст антирекламу.

Но они упомянули, что это уже не первое ограбление.

«РВС» направила официальный запрос в полицию, чтобы нам хоть как-то пролили свет на данную ситуацию.

И вот сегодня, 30 апреля, мы получили ответ, в котором стражи закона подтвердили, что в станице Пластуновской действительно произошла кража из магазина.

«По данному факту проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к совершению данного преступления», - прокомментировали в пресс-службе полиции Динского района.

Грабителей ищут, поймают ли — покажет время.