В Пластуновской онанист на остановке испугал старшеклассницу

Жители Пластуновской обратились в редакцию «РВС» с жуткой историей о том, что в станице воруют детей.

«4 сентября в станице было много полицейских, говорят, что с остановки на улице Красной в районе магазинов «Пятерочка» и «Планета» пытались украсть ребенка. В магазинах смотрели видео с камер наблюдения. А еще говорят, что пытались украсть ребенка с улицы Морозова. Нам теперь страшно отпускать детей в школу!»

Журналисты «РВС» выехали в Пластуновскую и посетили оба магазина. В «Пятерочке» нам сказали, что у них видео с камер не смотрели, так как они показывают только площадку перед магазином.

В «Планете» подтвердили, что 4 сентября полицейские смотрели у них видео с камер, но более ничего не сказали, сославшись на то, что хозяин в отъезде, а только он сможет что-либо нам объяснять.

За разъяснениями журналисты обратились в следственный комитет. Заместитель руководителя следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Олег Холин успокоил нас: детей в Пластуновской не воруют.

А произошло в станице следующее. К остановке на улице Красной подъехала машина, за рулем которой сидел молодой мужчина. На остановке автобуса ожидала девушка. Начав с ней разговаривать, в какой-то момент мужчина приступил к самоудовлетворению, не скрывая своих действий от девушки.

Она рассказала о произошедшем родителям, они обратились в полицию.

При выяснении ситуации оказалось, что девушке уже исполнилось 16 лет, а значит, данные действия мужчины не являются преступлением сексуального характера. Но правоохранители серьезно отнеслись к этому вопросу. Напомним, в марте в Пластуновской мужчина демонстрировал половые органы четвероклассницам, что попадает под действие уголовной статьи.

По словам Олега Холина, сейчас по данному факту проводится проверка. Именно этим и была вызвана работа полицейских в Пластуновской 4 сентября.