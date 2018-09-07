В Пластуновской онанист на остановке испугал старшеклассницу
Жители Пластуновской обратились в редакцию «РВС» с жуткой историей о том, что в станице воруют детей.
«4 сентября в станице было много полицейских, говорят, что с остановки на улице Красной в районе магазинов «Пятерочка» и «Планета» пытались украсть ребенка. В магазинах смотрели видео с камер наблюдения. А еще говорят, что пытались украсть ребенка с улицы Морозова. Нам теперь страшно отпускать детей в школу!»
Журналисты «РВС» выехали в Пластуновскую и посетили оба магазина. В «Пятерочке» нам сказали, что у них видео с камер не смотрели, так как они показывают только площадку перед магазином.
В «Планете» подтвердили, что 4 сентября полицейские смотрели у них видео с камер, но более ничего не сказали, сославшись на то, что хозяин в отъезде, а только он сможет что-либо нам объяснять.
За разъяснениями журналисты обратились в следственный комитет. Заместитель руководителя следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Олег Холин успокоил нас: детей в Пластуновской не воруют.
А произошло в станице следующее. К остановке на улице Красной подъехала машина, за рулем которой сидел молодой мужчина. На остановке автобуса ожидала девушка. Начав с ней разговаривать, в какой-то момент мужчина приступил к самоудовлетворению, не скрывая своих действий от девушки.
Она рассказала о произошедшем родителям, они обратились в полицию.
При выяснении ситуации оказалось, что девушке уже исполнилось 16 лет, а значит, данные действия мужчины не являются преступлением сексуального характера. Но правоохранители серьезно отнеслись к этому вопросу. Напомним, в марте в Пластуновской мужчина демонстрировал половые органы четвероклассницам, что попадает под действие уголовной статьи.
По словам Олега Холина, сейчас по данному факту проводится проверка. Именно этим и была вызвана работа полицейских в Пластуновской 4 сентября.
Комментарии
Куда мир катится....Это же просто ужас. Это уже нормальное явление !!!в центре Динской под окнами администрации района один онанирует, другой тоже особо не прячется....Это что такое вообще???Где полиция?
Как всегда бездействует!!Дождутся когда родители сами начнут разбираться с этими уродами!
Сразу говорю - это тоже не я!
И что значит если ей 16 , то нет состава преступления? интересно. Получается он может свой орган всем показывать ??? как так? Думаю девочка 16 лет могла запомнить и номер и марку машины