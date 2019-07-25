В Пластуновской подвели итоги сбора урожая (фото)

25 июля в Доме Культуры Пластуновской состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню урожая. В зале ДК собрались аграрии всего района, руководители акционерных обществ, занимающиеся сборкой, комбайнеры, водители и многие другие. Глава Динского района Евгений Пергун поблагодарил всех собравшихся и отметил, что в этом году Динской район установил рекордную планку в сборе урожая — 250 500 тонн зерна.

Всего по Краснодарскому краю намолотили около 11 млн. тонн зерна — больше, чем в прошлом году.

Всех собравшихся представителей различных организаций, которые занимались уборкой урожая, наградили грамотами, благодарственными письмами и, конечно, праздничными караваями — символом успешного урожая. Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Сергей Орлов зачитал приветственный адрес и пожелал успехов работникам аграрного промышлества, отметив их неоценимый вклад в развитие Кубани — именно благодаря упорному труду тысяч людей Краснодарский край носит звание «Житницы России». Благодарность также была выражена руководителем культурно-досуговых коллективов, которые выступали для хлеборобов в разгар уборки во время перерывов между работой.