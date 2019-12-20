В Пластуновской прокуратура нашла нарушения в сфере ЖКХ

Проведенная прокуратурой района проверка показала, что сети водопроводно-коммунального комплекса, расположенные на территории Пластуновского сельского поселения, имеют высокий уровень изношенности (80 %), что приводит к большому количеству аварийных ситуаций.

Аварии на сетях водоснабжения влекут перебои в поставке холодной воды населению ст. Пластуновской, коммунальный ресурс абонентам после завершения ремонтных работ поставляется ненадлежащего качества.

Как сообщила помощник прокурора района, юрист 1 класса Елена Хатунцева, администрацией Пластуновского сельского поселения инвентаризация объектов водопроводно-коммунального комплекса не проведена, не выполнены обязанности по актуализации существующих схем водоснабжения.

Указанные нарушения препятствуют экономическому стимулированию развития централизованных систем водоснабжения, внедрению энергосберегающих технологий.

Бездействие органа местного самоуправления привело к нарушению жилищных прав неопределенного круга лиц – потребителей коммунальных услуг – на получение коммунальных услуг надлежащего качества, не обеспечивает безопасного водоснабжения.

С целью устранения выявленных нарушений в жилищно-коммунальной сфере прокурор района обратился с административным исковым заявлением в суд с требованием обязать администрацию Пластуновского сельского поселения устранить указанные нарушения.

1 июля 2019 года решением Динского районного суда требования прокурора удовлетворены.

Исполнение указанного решения суда находится на контроле прокуратуры района.