В Пластуновской пропала 43-летняя женщина

В редакцию «РВС» поступила информация о том, что Елена Галактионова – 43-летняя жительница станицы Пластуновской, ушла из дома и не вернулась.

Ее сестра Екатерина живет в Краснодаре. Она рассказала, что последний раз созванивалась с Еленой в десятых числах августа. Когда через несколько дней позвонила еще раз, на связь уже никто не выходил. Позднее сестра отправилась к ней домой в Пластуновскую, но там ее не обнаружила.

Соседи рассказали, что недели две назад видели женщину в одном из магазинов станицы. Они думали, что она уехала в Краснодар к Екатерине.

Сестра добавила, что входная дверь покрылась паутиной, это значит, что пропавшей действительно нет продолжительное время. Родственники написали заявление в полицию.

У Елены средний рост, короткие волосы, особая примета – шрам над верхней губой. В чем она была одета, не знает никто.

Просьба тем, кому что-то известно о местонахождении Елены, сообщить по телефону +79094612812 (Екатерина).