В Пластуновской прошел этап краевого фестиваля-конкурса

23 марта 2019 года в станице Пластуновской прошел отборочный этап IV краевого фестиваля-конкурса народного художественного творчества «Во славу Кубани, на благо России!»

Театрализованное представление развернулось перед Домом культуры. Цыганские танцы, пение хора и многое другое можно было увидеть перед входом. В самом же здании расположились литературный салон «Край родной, тебя я воспеваю!», выставка Динского историко-краеведческого музея «Жизнь и творчество супругов Кирлиан», выставка работ мастеров изобразительного, декоративно-прикладного творчества, фотоискусства и народных ремесел.

Рукодельницы из разных станиц не только представляли готовые работы, но и демонстрировали свое мастерство.