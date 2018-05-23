В Пластуновской прошел фестиваль дворовых видов спорта (фото)

В Пластуновской прошел фестиваль дворовых видов спорта (фото)

В Пластуновской прошел фестиваль дворовых видов спорта (фото)

  337
11 дней назад ВоркаутДворовые виды спортаДинской районНовости Динского районаПластуновская

19 мая в парке культуры и отдыха ст. Пластуновской состоялся фестиваль дворовых видов спорта Street Workout. Спортивная молодежь состязалась между собой в двух направлениях – фристайл и базовое троеборье. Участвовали в соревнованиях как и парни с девушками, которые давно увлекаются этим видом спорта, так и совсем юные представители движения в возрастной категории 0-14. Соревнования проходят уже не один год и с каждым разом становятся все масштабнее и популярнее у людей всех возрастов.

Фестиваль стартовал в 10 утра и шел более четырех часов. За это время спортсмены смогли показать свои умения во фристайле, завораживая зрителей сложными кульбитами на турниках, и выполнить силовые упражнения в базовом троеборье. В базовое троеборье входят подтягивание на турнике и отжимание лежа и на брусьях. На мероприятии присутствовало много зрителей, которые пришли поболеть за своих родных и друзей, а также группа волонтеров. Всем желающим бесплатно раздавали мороженое, а для детей были установлены специальные игровые зоны.

На закрытии фестиваля были подведены итоги и награждены все победители. Организаторы также объявили, что после прошедшего фестиваля участники будут заявляться на соревнования краевого уровня.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Илья Тайдаков

Комментарии