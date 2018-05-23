В Пластуновской прошел фестиваль дворовых видов спорта (фото)

19 мая в парке культуры и отдыха ст. Пластуновской состоялся фестиваль дворовых видов спорта Street Workout. Спортивная молодежь состязалась между собой в двух направлениях – фристайл и базовое троеборье. Участвовали в соревнованиях как и парни с девушками, которые давно увлекаются этим видом спорта, так и совсем юные представители движения в возрастной категории 0-14. Соревнования проходят уже не один год и с каждым разом становятся все масштабнее и популярнее у людей всех возрастов.

Фестиваль стартовал в 10 утра и шел более четырех часов. За это время спортсмены смогли показать свои умения во фристайле, завораживая зрителей сложными кульбитами на турниках, и выполнить силовые упражнения в базовом троеборье. В базовое троеборье входят подтягивание на турнике и отжимание лежа и на брусьях. На мероприятии присутствовало много зрителей, которые пришли поболеть за своих родных и друзей, а также группа волонтеров. Всем желающим бесплатно раздавали мороженое, а для детей были установлены специальные игровые зоны.

На закрытии фестиваля были подведены итоги и награждены все победители. Организаторы также объявили, что после прошедшего фестиваля участники будут заявляться на соревнования краевого уровня.

Илья Тайдаков