В Пластуновской прошел пятый фестиваль дворовых видов спорта «Street Workout» (фото)
28 июля в Пластуновской, в парке культуры и отдыха прошел фестиваль «Street Workout». Для станицы это уже стало традицией — в пятый раз спортсмены из Динского района и разных городов Краснодарского края собираются на соревнования по дворовым видам спорта, чтобы состязаться за звание лучших. Примечательно, что с каждым годом фестиваль приобретает всё новые и новые масштабы — приезжают как рекордсмены, так и чемпионы федерального и мирового уровня в качестве почетных гостей. Также в перерыве были проведены показательные выступления чемпионов России по рубке шашкой, после которых любой желающий мог попробовать лично потренироваться в ударах этим оружием. Работали интерактивные площадки по хоккею и туризму. В этом году на фестивале присутствовали чемпион России по воркауту, вице-чемпион мира по воркауту, рекордсмен книги Рекордов Гиннеса Дмитрий Доценко, вице-чемпион России по воркауту в категории фристайл, чемпион восточной Европы по стритлифтину Сандро Парулава, рекордсмен России по стритлифтингу и чемпион Европы по пауэрлифтингу Иван Бузовский. Атлеты провели перед соревнованиями круглый стол на тему «Здоровый образ жизни – норма здоровья», где ответили на вопросы участников и дали свои рекомендации по тренировкам, а также рассказали о своём пути в этом виде спорта. Ведь многие из них стояли у начала развития воркаута в России много лет назад. Участники фестиваля состязались в номинации "Троеборье" и "Фристайл", в трёх категориях: статике, динамике и комбинации.
Подводить итоги было нелегко, так как все участники показали себя с лучшей стороны, но судьи смогли вынести свой вердикт:
Номинация «Троеборье» - мужчины
6-13 лет
1 место- Зерекидзе Гордей
2 место - Соколов Владимир
3 место - Таран Владимир
14-17 лет
1 место - Антонец Данил
2 место -Мининков Артем
3 место - Жуков Владислав
18-22 лет
1 место - Гаврилов Вадим
2 место - Саргсян Давид
3 место -Ложкин Сергей
23-29 лет
1 место - Ведехин Михаил
2 место- Колесников Антон
3 место - Шостак Владимир
30 лет и старше
1 место - Бирюков Дмитрий
2 место - Гома Антон
3 место - Типков Сергей
Номинация «Троеборье» - женщины
6-13 лет
1 место -Конькова Маргарита
2 место - Переседова Алена
3 место- Заботина Ксения
14-17 лет
1 место -Шевченко Софья
2 место -Опрышко Мария
3 место-Кручинкина Евгения
29 лет и старше
1 место - Данилина Виолетта
Номинация «Фристайл» - мужчины
6-13 лет
Приз зрительских симпатий- Кадыш Даниил
14-17 лет
1 место - Коротченко Николай
2 место - Агеев Денис
3 место - Мининков Артем
18 -29 лет
1 место - Савицкий Дмитрий
2 место - Митрофанов Дмитрий
3 место -Литинский Дмитрий
Номинация «Фристайл» -женщины
14-17 лет
1 место- Кулакова Александра
18-29 лет
1 место - Юрлова Амалия
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