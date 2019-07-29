В Пластуновской прошел пятый фестиваль дворовых видов спорта «Street Workout» (фото)

В Пластуновской прошел пятый фестиваль дворовых видов спорта «Street Workout» (фото)

В Пластуновской прошел пятый фестиваль дворовых видов спорта «Street Workout» (фото)

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12 часов назад Street WorkoutВоркаутДинскаяДинской районЗдоровьеПластуновскаяСоревнованияСоревнования по воркаутуСпортСтрит воркаут

28 июля в Пластуновской, в парке культуры и отдыха прошел фестиваль «Street Workout». Для станицы это уже стало традицией — в пятый раз спортсмены из Динского района и разных городов Краснодарского края собираются на соревнования по дворовым видам спорта, чтобы состязаться за звание лучших. Примечательно, что с каждым годом фестиваль приобретает всё новые и новые масштабы — приезжают как рекордсмены, так и чемпионы федерального и мирового уровня в качестве почетных гостей. Также в перерыве были проведены показательные выступления чемпионов России по рубке шашкой, после которых любой желающий мог попробовать лично потренироваться в ударах этим оружием. Работали интерактивные площадки по хоккею и туризму. В этом году на фестивале присутствовали чемпион России по воркауту, вице-чемпион мира по воркауту, рекордсмен книги Рекордов Гиннеса Дмитрий Доценко, вице-чемпион России по воркауту в категории фристайл, чемпион восточной Европы по стритлифтину Сандро Парулава, рекордсмен России по стритлифтингу и чемпион Европы по пауэрлифтингу Иван Бузовский. Атлеты провели перед соревнованиями круглый стол на тему «Здоровый образ жизни – норма здоровья», где ответили на вопросы участников и дали свои рекомендации по тренировкам, а также рассказали о своём пути в этом виде спорта. Ведь многие из них стояли у начала развития воркаута в России много лет назад. Участники фестиваля состязались в номинации "Троеборье" и "Фристайл", в трёх категориях: статике, динамике и комбинации. Image titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage title

Подводить итоги было нелегко, так как все участники показали себя с лучшей стороны, но судьи смогли вынести свой вердикт:

Номинация «Троеборье» - мужчины
6-13 лет
1 место- Зерекидзе Гордей
2 место - Соколов Владимир
3 место - Таран Владимир
14-17 лет
1 место - Антонец Данил
2 место -Мининков Артем
3 место - Жуков Владислав
18-22 лет
1 место - Гаврилов Вадим
2 место - Саргсян Давид
3 место -Ложкин Сергей
23-29 лет
1 место - Ведехин Михаил
2 место- Колесников Антон
3 место - Шостак Владимир
30 лет и старше
1 место - Бирюков Дмитрий
2 место - Гома Антон
3 место - Типков Сергей

Номинация «Троеборье» - женщины
6-13 лет
1 место -Конькова Маргарита
2 место - Переседова Алена
3 место- Заботина Ксения
14-17 лет
1 место -Шевченко Софья
2 место -Опрышко Мария
3 место-Кручинкина Евгения
29 лет и старше
1 место - Данилина Виолетта

Номинация «Фристайл» - мужчины
6-13 лет
Приз зрительских симпатий- Кадыш Даниил
14-17 лет
1 место - Коротченко Николай
2 место - Агеев Денис
3 место - Мининков Артем
18 -29 лет
1 место - Савицкий Дмитрий
2 место - Митрофанов Дмитрий
3 место -Литинский Дмитрий

Номинация «Фристайл» -женщины
14-17 лет
1 место- Кулакова Александра
18-29 лет
1 место - Юрлова Амалия

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