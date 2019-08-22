В Пластуновской пройдут соревнования по высшему пилотажу

В станице Пластуновской c 23 по 25 августа пройдут соревнования по высшему пилотажу на поршневых самолетах. Их проведут на аэродроме аэроклуба «Кубань». Организатором является региональная Общественная организация «Федерация самолетного спорта Краснодарского края».



Испытания будут по II и III уровни сложности. Участники – пилоты из Краснодарского края и Ростовской области.



«Пилоты, выступающие в 3 лиге, должны отлетать два «Известных» комплекса, а пилоты, соревнующиеся во 2 лиге, выполнят «Известный» и «Произвольный» комплекс, по итогам которых будет выявлено личное первенство», – сообщается на сайте Краснодарского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».



На Кубани эти соревнования пройдут впервые более чем за 20 лет.





