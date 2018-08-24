В Пластуновской сгорел дом

Как сообщают наши подписчики, в станице в домовладении по улице Калинина, 23 августа примерно в 21 час начался пожар.

Сначала огонь охватил сарай и стал быстро распространяться вокруг. Перекинулся на дом. Чуть не задел соседские постройки.

Тушили приехавшие пожарные расчеты и сами соседи. Тушению очень мешал ветер. Дом спасти не удалось, он полностью сгорел.

Как нам сообщили, в доме проживала 90-летняя бабушка и ее сын. Пожилую женщину сейчас забрала к себе невестка.