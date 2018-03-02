В пластуновской школе провели встречу «За здоровый образ жизни»

В школе № 6 станицы Пластуновской 28 февраля открылся передвижной консультативно-методический пункт профилактики потребления психоактивных веществ «За здоровый образ жизни». Основная цель - популяризация здорового образа жизни. Инспектор ОПДН Елена Давиденко рассказала ребятам основные положения закона № 1539-КЗ, пояснила, что ответственность за нарушение закона несут не только несовершеннолетние, но и их родители или законные представители.

В завершение беседы ребята продемонстрировали свои знания закона 1539-КЗ, ответив на вопросы викторины, повторили основные положения, которые стали самыми актуальными с момента его принятия. Весьма интересным для молодежи стало общение с начальником отдела трудовых отношений, охраны труда и взаимодействия с работодателями ГКУ КК «Центр занятости населения Динского района» Еленой Резуненко. Она рассказала молодым людям о правовых нормах трудового законодательства, об услугах, предоставляемых службой занятости, о востребованных профессиях, об особенностях трудового законодательства при заключении трудового договора с несовершеннолетним гражданином, об ответственности работодателей за своевременность выплаты заработной платы.

Организаторами мероприятия выступили отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Динской район, КУ МО Динской район «Молодежный центр».



