В Пластуновской состоится спортивная дискотека

19 мая 2019 года в 20 часов на спортивной площадке в парке станицы Пластуновской состоится спортивная дискотека.

Киловатты музыки, яркий свет, конкурсы, розыгрыши призов — проведите свое время активно и интересно.

- Нам важно не просто устроить развлечение для жителей, а провести мероприятие со спортивным уклоном, - рассказали организаторы дискотеки. - В прошлом году мы проводили спортивные вечера с танцами и в Пластуновской, и в Динской. Приходят молодые люди, родители с детьми, для всех находится интересное занятие.

Приглашаются все желающие!