В Пластуновской, угрожая пистолетом, девушку заставили сесть в машину





Следственный отдел по Динскому району СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении двух мужчин 39-ти и 26-ти лет.

Они подозреваются в похищении 19-летней местной жительницы, которое совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением оружия.

Версия следственного краевого комитета

Произошла ситуация 10 ноября этого года.

По предварительным данным, двое мужчин ехали на автомобиле «БМВ» в сторону Ростовской области.

Проезжая по станице Пластуновской, на одной из остановок общественного транспорта они заметили 19-летнюю девушку, с которой решили познакомиться. Подъехав к ней, подозреваемые предложили сесть в автомобиль, но получили отказ.

После этого злоумышленники договорились похитить девушку и 39-летний подозреваемый стал угрожать ей травматическим пистолетом, который принадлежал его сообщнику.

Мужчины потребовали от местной жительницы присесть на заднее сиденье автомобиля. Потерпевшая испугалась за свою жизнь и выполнила требование. По мобильному телефону ей удалось сказать о произошедшем своим родственникам, которые сообщили об этом в правоохранительные органы. В тот же день на территории Сальска их задержали, девушка освобождена, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сейчас подозреваемые задержаны, с ними работает следователь. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Журналист “РВС” обратилась в ОМВД России по Динскому району. Там подтвердили, что материал зарегистрирован. Проводится проверка.