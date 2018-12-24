В Пластуновской могут закрыть пожарную часть
В редакцию «РВС» стали массово обращаться жители станицы Пластуновской и задавать нам вопрос: неужели пожарную часть в станице закроют?
«Пошли разговоры, что в станице закроют пожарную часть. Тогда без пожарной охраны останутся несколько станиц, так как, пока доедет машина из Динской, скажем, в Украинский, там уже половина хутора сгорит».
Вопрос, так это или нет, журналист «РВС» задал начальнику аварийно-спасательной службы Владимиру Федько.
- Вопрос окончательно еще не решен. Есть проект решения, который будет рассмотрен на сессии, о полномочиях сельских поселений — полномочия по пожарной безопасности передаются в район. 26 декабря состоится сессия, на которой будет принято решение.
Дело в том, что полномочия по пожарной безопасности — это первичные меры пожарной безопасности, они возлагаются на глав сельских поселений. Они организуют добровольные пожарные дружины. Если даже не будет данной пожарной части, функции по пожарной безопасности будут исполняться в рамках полномочий главами поселений.
26 декабря станет известно, будет ли продолжать работать пожарная часть в Пластуновской. Тем временем, как стало известно «РВС», станичники собирают подписи против ее закрытия.
Комментарии
Однозначно, решение уже принято......................
И гори все синим пламенем....
С Наступающим, Вас, Новым Годом!!!
К сведению посетителей сайта. Сегодня сессию районного Совета депутатов перенесли на 27 декабря.