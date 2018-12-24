В Пластуновской могут закрыть пожарную часть

В редакцию «РВС» стали массово обращаться жители станицы Пластуновской и задавать нам вопрос: неужели пожарную часть в станице закроют?

«Пошли разговоры, что в станице закроют пожарную часть. Тогда без пожарной охраны останутся несколько станиц, так как, пока доедет машина из Динской, скажем, в Украинский, там уже половина хутора сгорит».

Вопрос, так это или нет, журналист «РВС» задал начальнику аварийно-спасательной службы Владимиру Федько.

- Вопрос окончательно еще не решен. Есть проект решения, который будет рассмотрен на сессии, о полномочиях сельских поселений — полномочия по пожарной безопасности передаются в район. 26 декабря состоится сессия, на которой будет принято решение.

Дело в том, что полномочия по пожарной безопасности — это первичные меры пожарной безопасности, они возлагаются на глав сельских поселений. Они организуют добровольные пожарные дружины. Если даже не будет данной пожарной части, функции по пожарной безопасности будут исполняться в рамках полномочий главами поселений.

26 декабря станет известно, будет ли продолжать работать пожарная часть в Пластуновской. Тем временем, как стало известно «РВС», станичники собирают подписи против ее закрытия.