В Пластуновской железнодорожный переезд закроют на ремонт

С 8 часов 11 мая до 23 часов 14 мая на переезде 633 км станицы Пластуновской, пересекаемом автодорогой «село Суворовское – станица Пластуновская», Краснодарская дистанция пути проведет ремонт железнодорожного полотна со снятием переездного настила, заменой рельсошпальной решетки и рихтовкой пути.

В светлое время суток полное закрытие будет осуществляться не более чем на 4 часа, далее пропуск автотранспорта будет производить сигналист.