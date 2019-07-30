В полиции пройдет прием граждан

Как сообщает пресс-служба отдела МВД России по Динскому району, 9 августа 2019 г. в 11 часов в отделе МВД России по Динскому району (ст. Динская, ул. Шевченко, 25) состоится прием граждан заместителем начальника ГУМВД России по Краснодарскому краю – начальником тыла генералом-майором внутренней службы Вячеславом Болговым.

Запись на прием проводится по телефону 8(861-62)6-14-73 либо при личном прибытии в отдел МВД России по Динскому району.