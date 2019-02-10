В полиции торжественно провели на пенсию несколько сотрудников

В ОМВД России по Динскому району прошло торжественное мероприятие, посвященное выходу на пенсию сотрудников полиции. Сотрудники полиции выразили искреннее уважение к людям, посвятившим свою жизнь службе в органах внутренних дел.

Волнующим событием в жизни коллектива органов внутренних дел является мероприятие, посвященное выходу на пенсию сотрудников полиции.

7 февраля 2019 г. в актовом зале Отдела в торжественной обстановке проводили на заслуженный отдых начальника дежурной части ОМВД России по Динскому району, майора полиции Игоря Ивановича Бедного и помощника начальника отдела - начальника отделения по работе с личным составом ОМВД России по Динскому району, подполковника внутренней службы Василия Ивановича Ульянко.

На мероприятии царила атмосфера почтения и искреннего уважения к людям, посвятившим свою жизнь службе в органах внутренних дел. Начальник ОМВД России по Динскому району, полковник полиции Я.В. Степаненко совместно с советом первичной ветеранской организации при ОМВД России по Динскому району под руководством майора милиции в отставке Б.Ф. Украинского выразили слова почтения, вручили благодарственное письмо и памятные подарки. Провожаемые пенсионеры в свою очередь рассказали о жизненном пути и пожелали достойно нести службу. По завершению мероприятия сотрудники Динского отдела полиции под аплодисменты провели пенсионеров!

Пресс-служба ОМВД России

по Динскому району