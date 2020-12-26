В поселке Южном открыли здание детского сада после реконструкции

В поселке Южном открыли филиал детского сада № 17.

Раньше здание использовалось как начальная школа.

Сейчас его отремонтировали.

Теперь там 2 групповых помещения с современным игровым, развивающим оборудованием, детской мебелью.⠀

В соответствии с нормами оборудовали пищеблок горячим, овощным и мясным цехами, установили холодильную камеру для хранения овощей.⠀

Обеспечили противопожарную безопасность.⠀

Открывшееся дополнительное здание разгрузит группы, которые примут до 50 малышей от 3 до 7 лет, а после окончания ремонта – до 100.