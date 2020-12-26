Фото: официальный аккаунт главы Динского района Евгения Пергун
В поселке Южном открыли здание детского сада после реконструкции
В поселке Южном открыли филиал детского сада № 17.
Раньше здание использовалось как начальная школа.
Сейчас его отремонтировали.
Теперь там 2 групповых помещения с современным игровым, развивающим оборудованием, детской мебелью.⠀
В соответствии с нормами оборудовали пищеблок горячим, овощным и мясным цехами, установили холодильную камеру для хранения овощей.⠀
Обеспечили противопожарную безопасность.⠀
Открывшееся дополнительное здание разгрузит группы, которые примут до 50 малышей от 3 до 7 лет, а после окончания ремонта – до 100.
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