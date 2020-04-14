В поселке Южном произошел пожар в торгово-офисном здании

В МЧС сообщение о возгорании поступило 14 марта в 13.57.

В 13.58 на место выехали пожарные расчеты.

Локализировали огонь в 14.30, в 14.45 ликвидировали открытое горение.

Полностью пожар потушили в 15.05.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь пожара составила 200 кв. м.

В его ликвидации участвовали пять единиц техники и 20 человек личного состава.

Как сообщили «РВС» очевидцы, пострадавших нет.

Есть версия, что изначально загорелся магазин, после чего огонь перекинулся на булочную, а затем и на кафе. Продуктовый магазин работал в это время.

Так как конструкция быстровозводимая, пожар уничтожил большую часть облицовки фасада.

В администрации Южно-Кубанского сельского поселения сообщили, что по документам это торгово-офисное здание. Общая его площадь – 746,5 кв. м.