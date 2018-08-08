В поселке Южном водитель авто «ГАЗ» сбил мотоциклиста

7 августа в 16.50 в поселке Южном произошло ДТП. Автомобиль "ГАЗ" ехал по улице Мира, при повороте налево водитель не уступил дорогу мотоциклисту и столкнулся с ним. В результате последнего с различными травмами госпитализировали в ККБ №1 им. Очаповского.





Напомним, за последние несколько дней это уже третья авария с пострадавшими в Динском районе. 5 августа в результате ДТП на автодороге "Краснодар — Кропоткин" погибли четыре человека, 6 августа в Новотитаровской водитель сбил пешехода.