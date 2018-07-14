В поселке Южном возобновили подачу электроэнергии

Ближе к утру 14 июля жителям поселка Южного возобновили подачу электроэнергии.

Среди ночи в администрации Южно-Кубанского сельского поселения провели заседание оперативного штаба. В целом, в ликвидации аварии участвовали бригады из Динского, Тимашевского, Северского, Славянского, Усть-Лабинского, Тихорецкого районов Кубани,Тахтамукайского и Теучежского районов Адыгеи.

Кроме того, как сообщил глава администрации Динского района Сергей Пономарев на своей личной странице в Инстаграм, были зайствованы энергетики Южного, Старокорсунского и Краснодарского участков. Пригнали 15 дизельных резервных источников электропитания. На месте работали начальник службы распределительных сетей Кубаньэнерго Байслан Рамазанович Хурай, главный инженер краснодарского района электросетей Евгений Владимирович Куличкин. Также прибыли наряды полиции – участковые и ГИБДД. Руководили местным штабом и.о.главы Южно-Кубанского поселения Илья Кабашный и начальник общего отдела администрации Наталья Заболотняя.

Напомним, вчера, 13 июля жители поселка Южного остались без света. Причина - авария на магистральной сети ЛЭП.

Как сообщила пресс-служба администрации Динского района, на территории поселения возобновили подачу электроэнергии.

В связи с проведением монтажа высокотемпературного провода на высоковольтной ЛЭП в период время с 22.00 14 июля, по 10.00 15 июля планируется ограничение электроснабжения в станице Новотитаровской (список улиц по ссылке).

При возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением электроэнергии и воды, а также для оказания помощи в подвозе воды и другим вопросам обращайтесь по «горячим» телефонам:

Администрация Новотитаровского поселения 8(918)04-89-444;

Общественная приемная главы муниципального образования Динской район - 8(86162)6-16-90.



