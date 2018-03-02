В поселке Зарождение среди ночи ограбили магазин

В «РВС» написал местный житель, который рассказал, что в ночь с 28 февраля на 1 марта ограбили продуктовый магазин в поселке Зарождение. Но, как оказалось, это все, что ему известно об этой ситуации. Полиция подтвердила факт кражи в указанном населенном пункте. В заведении, куда пробрались злоумышленники, отказались от каких-либо комментариев.

В прошлом году похожий случай произошел в станице Динской. В ночь с 13 на 14 января худощавый парень с платком на лице, угрожая ножом продавцу, забрал деньги из кассы. Подобные преступления произошли еще в трех районах края – в станице Елизаветинской, поселке Калинино и Карасунском округе. Позже полицейским удалось установить личности и местонахождение пятерых подозреваемых. Среди них не было жителей Динского района.