В пожаре в Пластуновской погиб мужчина

О происшествии в «РВС» сообщили местные жители. Журналист выехал в Пластуновскую, на улицу Чернышевского, когда пожарные и следователи еще работали на месте происшествия.

Давать какие-либо комментарии о причине пожара представители данных служб не стали. Но подтвердили, что в огне погиб человек. В это время труп еще находился под завалами.

Сразу видно, что дом серьезно пострадал от огня и вряд ли подлежит восстановлению.

Родственники находились в состоянии шока и не захотели говорить о произошедшем.

Обстоятельства выясняются.

Как стало известно "РВС", погибший - мужчина 1985 года рождения. Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.

Владимир Новиков, следователь Лабинского межрайонного следственного отдела, прикомандированный к следственному отделу по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю, рассказал нам, что сейчас проводится судмедэкспертиза для установления причины смерти.

По словам соседей погибшего, мужчина любил выпить. В домовладении проживал один.







