В праздничный день в Васюринской произошло два ДТП

23 февраля в 16.20 в станице Васюринской на улице Железнодорожной, напротив дома 26 мужчина, управляя «Маздой-6», двигался со стороны улицы Ставского в сторону Западной. «При совершении обгона в месте, где это не запрещено, водитель не уступил дорогу двигающейся во встречном направлении «Тойоте-Витз» и столкнулся с ней», – сообщают в ОГИБДД по Динскому району.

От удара первое авто врезалось в дерево. В результате ДТП пострадал водитель «Тойоты»: он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану головы. Доставлен в Динскую ЦРБ.

В этот же день в 21.40 в том же поселении на улице Луначарского, напротив дома 110 водитель машины ВАЗ-21102 двигался со стороны улицы Октябрьской в сторону Матвиевской. Мужчина не выдержал безопасной скорости движения и допустил наезд на движущегося впереди в попутном направлении велосипедиста.

В результате женщина, управляющая велосипедом, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом ребер. Госпитализирована в Динскую ЦРБ.



