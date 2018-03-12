В праздничные мартовские дни в Динском районе обнаружено 6 трупов

В праздничные дни, пока вся страна отмечала 8 Марта, в Динском районе произошли несчастные случаи.

Так, 7 марта в станице Старомышастовской в хозпостройке средь бела дня повешенным был найден мужчина 1945 года рождения. Пенсионера обнаружили его же родственники, которые проживали с ним. Известно, что у него были проблемы со здоровьем.

Таким же образом свел счеты с жизнью житель станицы Динской 1958 года рождения. 9 марта в вечернее время мужчину в петле увидел его сын, который проживал в этом же доме. Предсмертной записки при погибшем не нашли.

В разгар праздничного дня в Динской на МТФ-2 сгорел мужчина. Предварительная причина - неосторожность при курении. Все произошло в частном домовладении, вероятно, мужчина уснул с непотушенной сигаретой. При возгорании он попытался предпринять всевозможные попытки для собственного спасения, но тщетно, от полученных ожогов он скончался на месте. Пожар увидел брат погибшего, без привлечения службы спасения очевидцам удалось потушить возгорание.

10 марта в 8.57 поступило сообщение об аналогичном происшествии в станице Васюринской. После застолья компании из трех человек наутро двое из них оказались мертвы. В данном случае виной всему тоже стала неосторожность при курении. Сестра одного из мужчин утром открыла дверь в помещение летней кухни и увидела столб дыма. У входа лежал мужчина, который подавал признаки жизни, она тут же вызвала скорую помощь. Двух других спасти не удалось. Один из мужчин был 1952 года рождения.

11 марта труп неизвестного обнаружили в станице Динской. Погибший лежал лицом вниз, телесных повреждений на теле не зафиксировано. Позже удалось установить личность погибшего, родственники его опознали. Устанавливается причина смерти.

«По всем вышеуказанным фактам проводится проверка», - прокомментировал следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Кириченко.