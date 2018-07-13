На несколько часов жители Динской остались без воды

Сегодня, 13 июля, вечером на центральном водозаборе станицы Динской сработало автоматическое устройство, и отказала система управления. В результате ЧП без воды остались жители станицы Динской, кроме микрорайонов консервного завода, Заречного и Солнечного. «Водоканал» занимался устранением причины аварийного отключения.

Около 21.20 глава Динского района Сергей Пономарев написал в своем личном аккаунте Инстаграм, что воду дали, но некоторые жители отвечали - в их домах из крана по-прежнему ничего не течет.

Напомним, 13 июля, не только в Динской жители ощутили неудобства, но и в поселке Южном. Там люди практически весь день провели без света.



